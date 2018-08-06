Итоги жеребьевки 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов

Сегодня, 6 августа, в Ньоне состоялась жеребьевка 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. По итогам мероприятия определились потенциальные пары команд, которые поспорят за путевки в групповую стадию главного еврокубкового турнира.
Возможные пары 4-го раунда отбора Лиги чемпионов:
"Црвена Звезда" (Сербия)/"Спартак" Тр (Словакия) – "Зальцбург" (Австрия)/"Шкендия" (Македония),
"Карабах" (Азербайджан)/БАТЭ (Беларусь) – ПСВ (Нидерланды),
"Янг Бойз" (Швейцария) – "Астана" (Казахстан)/"Динамо" З (Хорватия),
"Мальме" (Швеция)/"Видеотон" (Венгрия) – "Селтик" (Шотландия)/АЕК (Греция),
"Бенфика" (Португалия)/"Фенербахче" (Турция) – ПАОК (Греция)/"Спартак" (Россия),
"Стандард" (Бельгия)/"Аякс" (Нидерланды) – "Славия" (Чехия)/"Динамо" К (Украина).
Игры 4-го раунда отбора Лиги чемпионов пройдут 21-22 августа и 28/29 августа. Жеребьевка группового этапа турнира пройдет 30 августа в Монако.
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- Динамо Киев
- ПСВ
- Спартак (футбол)
- Фенербахче (Футбол)
- Аякс
- Селтик
- Янг Бойз
- Динамо Загреб
- Бенфика (футбол)
- БАТЭ
- АЕК Афины (футбол)
- ПАОК (Футбол)
- Црвена Звезда (Футбол)
- Мальме
- Видеотон
- Астана (футбол)
- Стандард Л
- Карабах
- Спартак Тр
- Славия П
- Лига чемпионов
- Зальцбург
- Шкендия