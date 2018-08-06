Итоги жеребьевки 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов

Сегодня, 6 августа, в Ньоне состоялась жеребьевка 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. По итогам мероприятия определились потенциальные пары команд, которые поспорят за путевки в групповую стадию главного еврокубкового турнира.

Возможные пары 4-го раунда отбора Лиги чемпионов:

"Црвена Звезда" (Сербия)/"Спартак" Тр (Словакия) – "Зальцбург" (Австрия)/"Шкендия" (Македония),

"Карабах" (Азербайджан)/БАТЭ (Беларусь) – ПСВ (Нидерланды),

"Янг Бойз" (Швейцария) – "Астана" (Казахстан)/"Динамо" З (Хорватия),

"Мальме" (Швеция)/"Видеотон" (Венгрия) – "Селтик" (Шотландия)/АЕК (Греция),

"Бенфика" (Португалия)/"Фенербахче" (Турция) – ПАОК (Греция)/"Спартак" (Россия),

"Стандард" (Бельгия)/"Аякс" (Нидерланды) – "Славия" (Чехия)/"Динамо" К (Украина).

Игры 4-го раунда отбора Лиги чемпионов пройдут 21-22 августа и 28/29 августа. Жеребьевка группового этапа турнира пройдет 30 августа в Монако.