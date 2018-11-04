13:33 | Футбол — Лига чемпионов

Итальянец Масса рассудит "Порту" и "Локомотив"

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Итальянский арбитр Давиде Масса рассудит матч группового турнира Лиги чемпионов между "Порту" и "Локомотивом", сообщается на официальном сайте УЕФА.

​Помощниками главного рефери будут Мауро Тонолини и Филиппо Мели. ДДополнительными ассистентами рефери назначены Массимилиано Иррати и Даниэле Довери. Четвертый рефери - Альберто Тегони.

В первом матче в Москве португальская команда победила со счетом 3:1. Ответная игра состоится 6 ноября.

"Локомотив" занимает последнее место в группе D. Железнодорожники не набрали ни одного очка в трех матчах группового этапа Лиги чемпионов.

Порту - Локомотив М

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