Итальянец Масса рассудит "Порту" и "Локомотив"

Итальянский арбитр Давиде Масса рассудит матч группового турнира Лиги чемпионов между "Порту" и "Локомотивом", сообщается на официальном сайте УЕФА.

​Помощниками главного рефери будут Мауро Тонолини и Филиппо Мели. ДДополнительными ассистентами рефери назначены Массимилиано Иррати и Даниэле Довери. Четвертый рефери - Альберто Тегони.

В первом матче в Москве португальская команда победила со счетом 3:1. Ответная игра состоится 6 ноября.

"Локомотив" занимает последнее место в группе D. Железнодорожники не набрали ни одного очка в трех матчах группового этапа Лиги чемпионов.

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