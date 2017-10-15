Итальянцы рассудят "Спартак" и "Севилью"

Итальянская бригада арбитров обслужит матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Спартак" – "Севилья", информирует официальный сайт УЕФА. Главным судьей назначен Джанлука Рокки. Его ассистентами будут Эленито Ди Либераторе и Филиппо Мели. Дополнительные ассистенты – Лука Банти и Массимилиано Иррати, четвертый судья – Андреа Криспо.

Матч "Спартак" – "Севилья" пройдет 17 октября в Москве на стадионе "Открытие Арена". Начало встречи – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.