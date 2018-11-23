Исторический матч для "Ростова". 2 года назад была повержена "Бавария"

2 года назад "Ростов" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов на своем поле сенсационно обыграл "Баварию" со счетом 3:2.

Первый гол забили мюнхенцы – на 36 минуте Дуглас Коста отправил мяч в ворота Сослана Джанаева. В концовке первого тайма "Ростов" отыгрался усилиями Сердара Азмуна.

В начале второй половины встречи ростовчане вышли вперед, реализовав пенальти, - отличился Дмитрий Полоз. Спустя 2 минуты Хуан Бернат забил ответный гол. Автором победного гола стал Кристиан Нобоа, отправивший мяч в ворота соперника ударом со штрафного.

Немцы были близки к тому, чтобы сравнять счет, но ростовчане выстояли. 3:2, историческая победа и ликование стадиона. "Ростов" одержал первую победу в групповом турнире Лиги чемпионов и сотворил настоящую сенсацию.