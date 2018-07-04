Источник: УЕФА открыл дело против косовского игрока за демонстрацию албанского орла

УЕФА открыл дело против косовской "Дриты" за жест защитника Лиридона Лечи в матче предварительного раунда Лиги чемпионов против гибралтарского "Линколна" (4:1). Он оформил дубль и после каждого гола показывал руками двуглавого орла, изображенного на флаге Албании.

Именно за этот жест в матче ЧМ-2018 со сборной Сербии (2:1) полузащитники сборной Швейцарии Джердан Шачири и Гранит Джака были оштрафованы на десять тысяч швейцарских франков каждый. "Дрита" пробилась в первый квалификационный раунд Лиги чемпионов, где сыграет со шведским "Мальме".

"Кажется, УЕФА открыл дело против Лиридона Лечи за двуглавого орла. Это нелепо, мы албанцы и всегда будем гордиться этим. Лечи сказал, что всегда будет это делать после голов", - говорится в Твиттере "Дриты".

Отметим, что данный Твиттер-аккаунт не верифицирован, на сайте клуба на него нет ссылки, вполне возможно, что он является неофициальным фанатским.