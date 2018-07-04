Источник: УЕФА открыл дело против косовского игрока за демонстрацию албанского орла

УЕФА открыл дело против косовской "Дриты" за жест защитника Лиридона Лечи в матче предварительного раунда Лиги чемпионов против гибралтарского "Линколна" (4:1). Он оформил дубль и после каждого гола показывал руками двуглавого орла, изображенного на флаге Албании.
Именно за этот жест в матче ЧМ-2018 со сборной Сербии (2:1) полузащитники сборной Швейцарии Джердан Шачири и Гранит Джака были оштрафованы на десять тысяч швейцарских франков каждый. "Дрита" пробилась в первый квалификационный раунд Лиги чемпионов, где сыграет со шведским "Мальме".
"Кажется, УЕФА открыл дело против Лиридона Лечи за двуглавого орла. Это нелепо, мы албанцы и всегда будем гордиться этим. Лечи сказал, что всегда будет это делать после голов", - говорится в Твиттере "Дриты".
Отметим, что данный Твиттер-аккаунт не верифицирован, на сайте клуба на него нет ссылки, вполне возможно, что он является неофициальным фанатским.
It seems like UEFA opened an investigation about Liridon Leci’s two headed eagle celebration.– FC Drita (@DritaFc) 4 июля 2018 г.
This is ridiculous we are Albanian and we will always be proud that we are.
Leci said he will keep doing it everytime he scores.
🇦🇱❤️