Источник: Матч Лиги Европы "Динамо" - "Яблонец" могут перенести на другой стадион из-за игры "Шахтер" - "Лион" в Киеве

Матч Лиги чемпионов "Шахтер" - "Лион" был перенесен из Харькова в Киев и пройдет 12 января на стадионе НСК "Олимпийский". Из-за этого может измениться место проведения матча Лиги Европы "Динамо" - "Яблонец", который днем позже пройдет на том же стадионе.

Как сообщил в своем телеграм-канале заместитель главного редактора "Спорт-Экспресса в Украине" Дмитрий Ильченко, матч второго по рангу еврокубка может пройти на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

- В связи с переносом матча Лиги чемпионов "Шахтер" - "Лион", который состоится 12 декабря, на киевский "Олимпийский", "Яблонец" свою тренировку и пресс-конференцию накануне игры Лиги Европы с "Динамо" проведет в этот день на стадионе имени Валерия Лобановского, - говорится в сообщении. - Более того, существует вероятность, что и сам матч киевлян с чешским клубом пройдет на клубной динамовской арене. Все желающие, если судить по сегодняшнему интересу публики, легко поместятся на трибунах, способных вместить 16 683 зрителя.