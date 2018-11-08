00:35 | Футбол — Лига чемпионов

Источник: Фернандес получил сотрясение мозга. Срок восстановления - несколько недель

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Защитник ЦСКА  Мариу Фернандес получил травму в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ромы" (1:2). Его унесли с поля на носилках после столкновения с защитником римлян Александром Коларовым: тот попал коленом по голове 28-летнего игрока сборной России

Фернандес получил сотрясение мозга и избежал перелома скулы, который был диагностирован первоначально, сообщил в своем Твиттере комментатор Михаил Моссаковский. Срок восстановления футболиста составит несколько недель.

В текущем сезоне Фернандес провел 18 матчей за ЦСКА и отметился тремя голевыми передачами.

Фернандеса унесли с поля. Ему коленом в голову врезался Коларов

ЦСКА - Рома

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 4-й тур. "Порту" - "Локомотив", ЦСКА - "Рома"
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