Источник: Фернандес получил сотрясение мозга. Срок восстановления - несколько недель

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес получил травму в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ромы" (1:2). Его унесли с поля на носилках после столкновения с защитником римлян Александром Коларовым: тот попал коленом по голове 28-летнего игрока сборной России.

Фернандес получил сотрясение мозга и избежал перелома скулы, который был диагностирован первоначально, сообщил в своем Твиттере комментатор Михаил Моссаковский. Срок восстановления футболиста составит несколько недель.

❗️В ночи пришли хорошие новости. В больнице не подтвердился предварительный диагноз. Перелома скулы у Марио нет. Сотрясение есть. Но это несколько недель восстановления. – Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) 7 ноября 2018 г.

В текущем сезоне Фернандес провел 18 матчей за ЦСКА и отметился тремя голевыми передачами.

Фернандеса унесли с поля. Ему коленом в голову врезался Коларов

Все о Лиге чемпионов - здесь