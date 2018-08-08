Источник: 200 фанатов "Спартака" вопреки запрету приехали в Салоники на игру с ПАОК

Как сообщает греческий портал Metrosport, около 200 фанатов "Спартака" прибыли в Салоники, где сегодня, 8 августа, пройдет игра 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с ПАОК.

Отмечается, что приехавшие в Грецию фанаты даже попытались приобрести билеты на матч через Интернет, однако сотрудники ПАОК пресекли эту попытку.

Напомним, что болельщикам "Спартака" запрещено присутствовать на встрече из-за беспорядков на выездной игре 1/16 финала Лиги Европы-2017/18 с "Атлетиком" (2:1), в результе которых был убит полицеский.

Ранее стало известно, что на игру ПАОК - "Спартак" проданы все 28 тысяч билетов.

ПАОК – "Спартак": Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, первый матч, 8 августа 2018, онлайн-трансляция, начало – 20.00 (мск)

"Спартак" обратился к болельщикам перед игрой с ПАОК