Испанский арбитр считает, что Рамоса следовало удалить в игре с "Викторией"

Известный испанский арбитр Итурральде Гонсалес считает, что защитник "Реала" Серхио Рамос заслужил удаление в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Викторией" (5:0). Рамос локтем в кровь разбил нос игроку чехов Милану Гавелу и не был за это наказан.

– Этого достаточно для красной карточки Рамосу, – цитирует AS Гонсалеса. – Если судья видел это, конечно. Он пошел в борьбу за мяч и ударил локтем в лицо соперника. Он мог сломать нос Гавелу. Это красная карточка. Он ударил не плечом, а локтем. Это стопроцентная красная карточка.