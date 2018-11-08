08:39 | Футбол — Лига чемпионов

Испанский арбитр считает, что Рамоса следовало удалить в игре с "Викторией"

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Известный испанский арбитр Итурральде Гонсалес считает, что защитник "Реала"  Серхио Рамос заслужил удаление в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Викторией" (5:0). Рамос локтем в кровь разбил нос игроку чехов Милану Гавелу и не был за это наказан.

– Этого достаточно для красной карточки Рамосу, – цитирует AS Гонсалеса. – Если судья видел это, конечно. Он пошел в борьбу за мяч и ударил локтем в лицо соперника. Он мог сломать нос Гавелу. Это красная карточка. Он ударил не плечом, а локтем. Это стопроцентная красная карточка.

Виктория Пл - Реал

 

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