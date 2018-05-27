Испанские команды выиграли семь подряд финалов у английских клубов

Испанские команды выиграли семь последних еврокубковых финалов у английских.

В 2006 году "Севилья" победила "Миддлсбро" 4:0, а "Барселона" – "Арсенал" (2:1), в 2009-м "Барселона" обыграла "Манчестер Юнайтед" 2:0, в 2010-м "Атлетико" оказался сильнее "Фулхэма" 2:1, в 2011-м "Барселона" снова выиграла у "Манчестер Юнайтед" (3:1), в 2016-м "Севилья" завоевала титул в сражении с "Ливерпулем" (3:1), а в 2018-м "Реал" в финале Лиги чемпионов превзошел "Ливерпуль" (3:1).

Отметим, что испанские команды выиграли девять из 10 финалов в предыдущих пяти финалах еврокубков.