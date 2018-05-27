Испанские клубы выиграли 9 из 10 финалов еврокубков за последние 5 лет

После победы "Реала" над "Ливерпулем" (3:1) в финале Лиги чемпионов испанские клубы довели число выигранных решающих матчей в еврокубках до девяти. Единственным неиспанским клубом, сумевшим добиться успеха на европейской арене, стал "Манчестер Юнайтед" – в сезоне-2016/17 "красные дьяволы" выиграли Лигу Европы.

Начиная с сезона-2013/14 "Реал" четыре раза выиграл Лигу чемпионов, еще один раз главный еврокубковый трофей завоевала "Барселона". В Лиге Европы за это время, помимо "МЮ", кубок трижды завоевала "Севилья", еще один раз победителем стал "Атлетико".

"Реал" – "Ливерпуль": о таком финале вы даже не мечтали //

"Реал" – машина, которая штампует победы". Обзор СМИ после финала ЛЧ //

"Травма Салаха – ключевой момент". Что говорили после победы "Реала" в ЛЧ