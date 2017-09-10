Испанские арбитры обслужат матч "Бенфика" - ЦСКА

Ундиано Мальенко назначен главным арбитром матча группового турнира Лиги чемпионов "Бенфика" – ЦСКА, информирует пресс-служба УЕФА. Помогать испанскому судье будут его соотечественники Роберто Алонсо и Хуан Юсте, дополнительными арбитрами назначены Алехандро Эрнандес и Хосе Санчес, четвертым рефери – Роберто дель Паломар.

Матч "Бенфика" - ЦСКА состоится состоится 12 сентября и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.