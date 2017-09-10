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12:32 | Футбол — Лига чемпионов

Испанские арбитры обслужат матч "Бенфика" - ЦСКА

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Ундиано Мальенко назначен главным арбитром матча группового турнира Лиги чемпионов "Бенфика"ЦСКА, информирует пресс-служба УЕФА. Помогать испанскому судье будут его соотечественники Роберто Алонсо и Хуан Юсте, дополнительными арбитрами назначены Алехандро Эрнандес и Хосе Санчес, четвертым рефери – Роберто дель Паломар.

Матч "Бенфика" - ЦСКА состоится состоится 12 сентября и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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NickNo

Ничья будет

13:34

BosS73

Может повезет из овсайда забьем)))

13:13