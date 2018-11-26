Испанская бригада обслужит матч "Локомотив" – "Галатасарай"

Назначены арбитры на матч "Локомотив" – "Галатасарай" в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов, информирует официальный сайт железнодорожников.

Главный судья Антонио Матеу Лаос. Ассистенты рефери Пау Себриан Девис и Роберто дель Паломар. Дополнительные ассистенты рефери – Хавьер Эстрада и Алехандро Эрнандес. Четвертый рефери – Теодоро Собрино. Все судьи представляют Испанию.

"Локомотив" и "Галатасарай" сыграют 28 ноября (начало – в 20.55 по московскому времени).