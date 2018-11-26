13:26 | Футбол — Лига чемпионов

Испанская бригада обслужит матч "Локомотив" – "Галатасарай"

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Назначены арбитры на матч "Локомотив""Галатасарай" в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов, информирует официальный сайт железнодорожников.

Главный судья Антонио Матеу Лаос. Ассистенты рефери Пау Себриан Девис и Роберто дель Паломар. Дополнительные ассистенты рефери – Хавьер Эстрада и Алехандро Эрнандес. Четвертый рефери – Теодоро Собрино. Все судьи представляют Испанию.

"Локомотив" и "Галатасарай" сыграют 28 ноября (начало – в 20.55 по московскому времени).

Дополнительная информация

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/19145

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 5-й тур. ЦСКА - "Виктория", "Локо" - "Галатасарай"
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