Испанцы рассудят "Янг Бойз" и ЦСКА

Испанская бригада арбитров под руководством Давида Фернандеса Борбалана будет работать на первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов между "Янг Бойз" и ЦСКА, сообщает официальный сайт УЕФА. Боковыми арбитрами встречи будут Роберто Алонсо и Диего Барберо Севилья, дополнительными ассистентами – Хавьер Эстрада и Хуан Мартинес Мунуэра. Четвертым судьей станет Хуан Юсте.

Встреча между швейцарской и российской командами состоится 15 августа в Берне, начало игры – 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.

Ответный матч пройдет 23 августа в Москве.