12:44 | Футбол — Лига чемпионов

Испанцы рассудят "Янг Бойз" и ЦСКА

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Испанская бригада арбитров под руководством Давида Фернандеса Борбалана будет работать на первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов между "Янг Бойз" и ЦСКА, сообщает официальный сайт УЕФА. Боковыми арбитрами встречи будут Роберто Алонсо и Диего Барберо Севилья, дополнительными ассистентами – Хавьер Эстрада и Хуан Мартинес Мунуэра. Четвертым судьей станет Хуан Юсте.

Встреча между швейцарской и российской командами состоится 15 августа в Берне, начало игры – 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.

Ответный матч пройдет 23 августа в Москве.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. ЦСКА vs "Янг Бойз"
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Гаттузо Крут!!!!!!#!

Не очень хорошо. Испанские судьи любят показывать карточки, даже за те нарушения, что у нас и штрафным порой не наказываются. Блюм с Головиным могут попасть под раздачу.

13:26