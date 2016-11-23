13:23 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Иско: "Реалу" нужно проявить терпение в матче с "Боруссией"

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Полузащитник "Реала" Иско уверен, что в матче группового турнира Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией" мадридцам будет необходимо сохранять терпение. По словам хавбека, "Королевскому клубу" нужно внимательно сыграть в обороне, чтобы добиться победы.

- Это будет важный матч против команды, которая хорошо действует на контратаках, - приводит Marca слова Иско. - "Реалу" пригодится терпение во встрече с "Боруссией". Также было и в игре с "Атлетико". Мы должны будем обороняться всей командой, а болельщики будут хорошей поддержкой.

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