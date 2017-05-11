Иско: "Реал" ужасно начал игру и вернулся в нее только при счете 2:0"

Полузащитник "Реала" Иско после ответного полуфинала Лиги чемпионов против "Атлетико" (1:2) отметил, что команда смогла вернуться в игру только после второго пропущенного гола. Хавбек забил мяч, который снял все вопросы об исходе противостояния, и был признан лучшим игроком поединка.

- Выход в финал получился тяжелым, - приводит Marca слова Иско. - Но выбили принципиального соперника, поэтому довольны еще больше. Ужасно начали игру, но затем смогли выровнять ее. Вернулись на поле только при счете 2:0. Жаль, что так получилось, ведь все могло быть намного проще.

Трансляция матча "Атлетико" - "Реал"