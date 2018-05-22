Иско – о составе на финал с "Ливерпулем": "Важнее всего быть едиными, потому что Лигу чемпионов выигрывает вся команда"

Полузащитник "Реала" Иско в преддверии финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" отметил, что единство в матче важнее разговоров о том, кто выйдет в стартовом составе. Решающий матч турнира состоится 26 мая в Киеве.

- Мы все хотим сыграть в этом матче, но в старте смогут выйти только одиннадцать из нас, потому что состав "Реала" невероятен, - цитирует Marca Иско. - Тренер решит, кто сыграет, важнее всего быть едиными, потому что Лигу чемпионов выигрывает вся команда, а не только стартовый состав.

Напомним, что Иско выигрывал Лигу чемпионов с "Реалом" трижды за последние четыре года.