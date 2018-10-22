Иско: "Надеюсь, что матч против "Виктории" станет поворотным"

Полузащитник "Реала" Иско поделился ожиданиями от предстоящей игры 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Виктории". Мадридцы не могут выиграть на протяжении пяти матчей во всех турнирах.

- Надеюсь, что завтрашний матч станет поворотной точкой и заряд уверенности, который мы получим от игры, поможет изменить динамику, - приводит официальный сайт УЕФА слова Иско. - Мы победители. Мы не раз демонстрировали это, так что не надо зацикливаться на плохом. Мы вместе с тренерским штабом должны переломить ситуацию, потому что футболе надо набрать ход.