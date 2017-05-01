Иско: "Атлетико" захочет поквитаться с "Реалом" за поражения в предыдущие годы"

Полузащитник "Реала" Иско в преддверии первого полуфинального матча Лиги чемпионов против "Атлетико" отметил силу соперника. Хавбек напомним, что "Королевский клуб" три года подряд обыгрывал "матрасников" в Лиге чемпионов.

– "Атлетико" крайне тяжелый соперник, а кубковое противостояние с ними в два матча осложнит жизнь еще сильнее, – сказал для Codere Apuestas Иско. – Надеюсь, наши игры закончатся так же, как и игры в Лиге чемпионов против "Атлетико" в предыдущие годы. Они наверняка настроены серьезно в связи с тем, что трижды кряду проигрывали нам в турнире.

Первый матч между "Реалом" и "Атлетико" состоится во вторник, 2 мая, начало – в 21:45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию.