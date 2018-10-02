Иржи Ярошик: "Новость об уходе Акинфеева из сборной должна положительно повлиять на ЦСКА перед матчем с "Реалом"

Экс-полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик считает, что решение вратаря Игоря Акинфеева завершить карьеру в сборной России положительно повлияет на красно-синих перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Реалом".

– Акинфеев так ярко проявил себя на чемпионате мира, что я был уверен: он еще немало лет отыграет в сборной, – цитируют "Известия" Ярошика. – Однако только сам Игорь знает, в какой момент нужно остановиться. Для ЦСКА, наверное, это хорошая новость. Акинфеев – крайне важный игрок для клуба, капитан команды. Думаю, такая новость в преддверии тяжелейшей игры с "Реалом" должна положительно повлиять на армейцев.

ЦСКА – "Реал": Лига чемпионов, групповой турнир, 2-й тур, 2 октября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 22.00 (мск)