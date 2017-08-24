Иржи Ярошик: "ЦСКА придется сильно попотеть, чтобы набрать хоть какие-нибудь очки"

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик считает, что армейцам придется сильно попотеть, чтобы набрать очки в своей группе в Лиге чемпионов. По его мнению, преимущество красно-синих заключается в том, что от них ничего не ждут. Красно-синие выступят в группе А с "Бенфикой", "Манчестером Юнайтед" и "Базелем".

– ЦСКА придется сильно попотеть, чтобы набрать хоть какие-нибудь очки, – считает Ярошик. – Попались интересные команды. Для фанатов матчи будут интересные, а вот игрокам будет тяжело.

– Разве "Базель" не проходимая команда? "Янг Бойз" дома обыграли очень легко.

– На групповом этапе не бывает легких соперников. И "Манчестеру" придется с ними побороться. Все будут цепляться за очки.

– Что скажете о "Бенфике"?

– "Бенфика" – мощь! Последний годы в Лиге чемпионов команда играет очень сильно домашние матчи. В родных стенах они могут обыграть любого соперника. Для ЦСКА очень неприятные соперник.

– Фаворит – "Манчестер Юнайтед"?

– Да и британцем будет непросто. Думаю, в этом году команда сосредоточится на победе в чемпионате Англии. Плюс у них два английский кубка, получается четыре турнира.

– Получается, ЦСКА снова уготовлено четвертое место в группе?

– ЦСКА и в свои лучше годы не мог набрать очки, когда все этого от них ждали. Поэтому преимущество нынешнего ЦСКА в том, что от них никто ничего не ждет. Однако соперники сильны, и придется нереально тяжело. Главное, что армейцы смогли попасть в групповой турнир. (Павел ГУРЕВИЧ)