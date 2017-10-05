Ирландский букмекер пошутил над антирекордом Акинфеева

Одна из ирландских букмекерских контор сделала специальное приложение для клиентов с предложением сделать ставку на то, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не пропустит в матче 2-го тура Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (1:4). Каждый из первых 50 человек, который поставил на такой исход, получил постельное белье с эксклюзивным дизайном от букмекера.

Напомним, Акинфеев довел количество матчей в основных раундах Лиги чемпионов, в которых он пропускал голы, до 41-го. В последний раз голкипер ушел с поля, оставив свои ворота в неприкосновенности, в ноябре 2006 года в поединке с "Арсеналом".