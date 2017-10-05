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21:11 | Футбол — Лига чемпионов

Ирландский букмекер пошутил над антирекордом Акинфеева

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Одна из ирландских букмекерских контор сделала специальное приложение для клиентов с предложением сделать ставку на то, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не пропустит в матче 2-го тура Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (1:4). Каждый из первых 50 человек, который поставил на такой исход, получил постельное белье с эксклюзивным дизайном от букмекера.

Напомним, Акинфеев довел количество матчей в основных раундах Лиги чемпионов, в которых он пропускал голы, до 41-го. В последний раз голкипер ушел с поля, оставив свои ворота в неприкосновенности, в ноябре 2006 года в поединке с "Арсеналом".

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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qwe20

Уже вся Европа над дыркофеевым прется ))

21:37

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

вот черт! а ведь наши газетенки и експэрты трубили, что дескать серия прервана. до усеру ор стоял. поздравлялки и все такое. а нормальных людей не проведешь. рекорду быть!!!)

21:32

maximalist

В групповых раундах ЛЧ Акинфеев пропустил от МЮ в 41-м матче подряд!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ПРОШУ ВСЕХ ИГРОКОВ ВСЕХ КЛУБОВ И СБОРНЫХ ЗАБИВАТЬ ЕМУ МИНИМУМ ТРИ МЯЧА ДО ЧМ. МОЖЕТ ТОГДА НА ЧТО-ТО СМОЖЕМ РАССЧИТЫВАТЬ!

21:27