"Интер" заработает 5,8 миллиона евро на билетах на матч с "Барселоной", это новый рекорд итальянского футбола

Сегодня "Интер" примет "Барселону" в матче Лиги чемпионов. Стало известно, сколько итальянский клуб заработает благодаря продаже билетов.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, выручка составит 5,8 миллиона евро. Клуб продал 73,5 тысячи билетов. По сумме вырученных денег это новый рекорд итальянского футбола.

Предыдущие достижения были установлены на матчах "Рома" - "Ливерпуль" в прошлой Лиге чемпионов и "Интер" - "Ювентус" в матче прошедшего чемпионата Италии. Выручка с продажи билетов на обоих матчах составила 5,2 миллиона евро.

Матч "Интер" - "Барселона" начнется в 22.00 по московскому времени.

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