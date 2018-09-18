"Интер" – "Тоттенхэм": прямая трансляция – в 19.55

Сегодня, 18 сентября, в Европе стартует новый сезон Лиги чемпионов. И уже первый игровой день дарит болельщикам отличную вывеску матч. "Интер" первом туре группы B на своем поле примет "Тоттэнхем". Встреча на стадионе Giuseppe Meazza начнется в 19.55 по московскому времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Интер" – "Тоттенхэм".

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

"Интер" – "Тоттенхэм": прямая трансляция