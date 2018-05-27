"Интер" поддержал Кариуса

"Интер" поддержал голкипера "Ливерпуля" Лориса Кариуса. Сообщение миланцы выложили в Твиттере.
"Плохой вечер может быть у каждого, вы добьетесь еще множество успехов. Наши объятия - вам", - говорится в сообщении клуба.
Вратарь в субботу в финале Лиги чемпионов против "Реала" (1:3) совершил две ошибки. Он пытался ввести мяч в игру, но попал в Карима Бензема, от которого мяч влетел в ворота. В конце матча Кариус упустил мяч после удара Гарета Бэйла.
💪 | @LorisKarius a bad night can happen to anyone, other successes are waiting for you in life! A hug from all of us at #FCIM– Inter (@Inter_en) 26 мая 2018 г.