"Интер" поддержал Кариуса

"Интер" поддержал голкипера "Ливерпуля" Лориса Кариуса. Сообщение миланцы выложили в Твиттере.

"Плохой вечер может быть у каждого, вы добьетесь еще множество успехов. Наши объятия - вам", - говорится в сообщении клуба.

Вратарь в субботу в финале Лиги чемпионов против "Реала" (1:3) совершил две ошибки. Он пытался ввести мяч в игру, но попал в Карима Бензема, от которого мяч влетел в ворота. В конце матча Кариус упустил мяч после удара Гарета Бэйла.