"Интер" и "Барселона" сыграли вничью в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:1). Голом в составе "нерадзурри" отметился нападающий Мауро Икарди, у сине-гранатовых отличился форвард Филипе Малком.

"Барселона" набрала 10 очков и закрепилась на первом месте в группе B. "Интер" с 7 баллами занимает вторую строчку.

Лига чемпионов

Группа B

"Интер" (Италия) - "Барселона" (Испания) - 1:1 (0:0)

Голы: Малком, 83 (0:1). Икарди, 87 (1:1).

"Интер" (Италия): Ханданович, Врсалько, де Фрай, Шкриньяр, Асамоа, Политано (Кандрева, 81), Брозович (Мартинес, 85), Весино, Наингголан (Валеро, 63), Перишич, Икарди.

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Лангле, Жорди Альба, Ракитич, Бускетс, Артур (Видаль, 74), Дембеле (Малком, 81), Суарес, Коутинью.

Предупреждения: Ракитич, 43. Брозович, 84. Перишич, 88.

Судья: Марчиняк (Польша).

06 ноября. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".

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