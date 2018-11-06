Прогноз "Фонбет": "Барселона" победит "Интер" в голевом матче

6 ноября "Интер" сыграет с "Барселоной" в рамках 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– В линии Фонбет появится расширенная роспись на матч "Интер" – "Барселона"?

– Да. Клиенты "Фонбет" смогут поставить на результативные действия игроков, незасчитанные голы, пенальти, удаления. Всего в линии появится более 450 вариантов для ставки. Также "Фонбет" предлагает повышенные коэффициенты на этот матч.

– Кто победит?

– Букмекеры "Фонбет" видят фаворитом матча "Барселону". На победу каталонского клуба можно поставить с коэффициентом 2.00, на победу "Интера" – с коэффициентом 3.60, на ничью – с коэффициентом 3.60. Клиенты "Фонбет" тоже уверены в победе "Барселоны". Среди всех игроков, поставивших на исход матча, 96% сделали ставку на каталонцев, 1% – на "Интер" и 3% – на ничью.

– Сколько забьют голов?

– "Фонбет" предполагает, что команды забьют больше двух голов. На тотал больше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.77, на тотал меньше 2,5 – с коэффициентом 2.05. Клиенты "Фонбет" согласны с букмекерами. На тотал больше 2,5 сделали ставку 97% игроков, на тотал меньше 2,5 – 3%.

– Как распределилось количество ставок между пятью самыми популярными котировками?

– Самая популярная ставка – на победу "Барселоны", ее выбрали 68% клиентов "Фонбет". На то, что каталонцы не проиграют, поставили 19% игроков, на тотал больше 1,5 – 5% клиентов "Фонбет", еще 5% – на гол "Барселоны". 3% игроков предпочли индивидуальный тотал каталонцев больше 1.

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – 400 000 рублей на победу "Барселоны". В среднем на матч "Интера" и "Барселоны" ставят 560 рублей.

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