"Интер" - "Барселона": Икарди и Коутинью начнут встречу с первых минут

"Интер" и "Барселона" объявили составы на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. С первых минут сыграют нападающий "нерадзурри" Мауро Икарди и форвард сине-гранатовых Филиппе Коутинью.

Состав "Интера": Ханданович, Врсалько, Де Врей, Весино, Икарди, Наингголан, Политано, Асамоа, Шкриньяр, Перишич, Брозович.

Запасные: Паделли, Мартинез, Кейта, Валеро, Миранда, Д'Амброзио, Кандрева.

Состав "Барселоны": Тер Штеген, Пике, Ракитич, Бускетс, Коутинью, Артур, Суарес, Дембеле, Лангле, Альба, Роберто.

Запасные: Силлессен, Семеду, Рафинья, Малком, А. Видаль, Алена, Чуми.

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