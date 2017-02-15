23:01 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Инсинье забил "Реалу" с 35 метров

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Полузащитник "Наполи" Лоренцо Инсинье открыл счет в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала". Итальянский футболист забил гол примерно с 35 метров. Голкипер мадридцев Кейлор Навас далеко вышел из ворот и не достал до мяча. Отметим, что этот мяч стал для Инсинье первым в турнире с ноября 2013 года.

В текущем сезоне чемпионата Италии Инсинье провел 23 матча, забил 7 мячей и отдал 5 голевых передач.

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Материалы REN-TV

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