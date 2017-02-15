Инсинье забил "Реалу" с 35 метров

Полузащитник "Наполи" Лоренцо Инсинье открыл счет в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала". Итальянский футболист забил гол примерно с 35 метров. Голкипер мадридцев Кейлор Навас далеко вышел из ворот и не достал до мяча. Отметим, что этот мяч стал для Инсинье первым в турнире с ноября 2013 года.

В текущем сезоне чемпионата Италии Инсинье провел 23 матча, забил 7 мячей и отдал 5 голевых передач.