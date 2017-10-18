08:59 | Футбол — Лига чемпионов

Инсайд Игоря Рабинера. Игроки "Севильи" пришли в раздевалку "Спартака" за футболками Промеса и Фернанду

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Обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ стали известны подробности происходившего в раздевалке "Спартака" после матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" (5:1). По информации нашего журналиста, два игрока испанского клуба пришли в раздевалку красно-белых за футболками нападающего Квинси Промеса и полузащитника Фернанду. Напомним, Промес во встрече оформил дубль и отдал две передачи.

Благодаря этой победе подопечные Массимо Карреры опередили "Севилью" в группе E и располагаются на втором месте, уступая "Ливерпулю" только по дополнительным показателям.

Комментарий Игоря РАБИНЕРА о победе "Спартака" – здесь

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 3-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Алексей Д.

И сказали, вы что хотите чтобы нас уволили? Вы специально так делаете?

09:07