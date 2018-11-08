Ильзат Ахметов: "Шансы на выход еще есть. Но очки будем считать только после игры с "Реалом"

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов доволен игрой команды в матче с "Ромой" (1:2). Он считает, что в отсутствии ошибок армейцы могли бы и не проиграть.

- За исключением ошибок, которые привели к голу, все было достаточно хорошо. Потеряли концентрацию, пропустили. Были шансы не проиграть.

- Гол ЦСКА во многом - ваша заслуга.

- Действовал по ситуации, ждал партнера.

- Был момент в первом тайме с яркими финтами. Есть ощущение, что кайфуете от Лиги чемпионов. Это так?

- От Лиги чемпионов стараюсь получать максимум удовольствия. Начиная с гимна турнира, когда мы выходим на поле, и до финального свистка.

- Рады вызову в сборную?

- Сейчас не думаю о сборной. Надо выкладываться в клубе. У нас важная встреча с "Зенитом"

- Шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов еще есть?

- Теоретически шансы есть. Но надо выигрывать два матча. После "Реала" уже будем считать очки. Сейчас накопилась усталость. Многие из нас впервые играют столько матчей подряд. Но ребят это только мотивирует. Ведь это Лига чемпионов. (Ярослав Сусов)

"Рома" лидирует в группе G с 9 очками, ЦСКА занимает третье место с 4 очками. В 5-м туре, 27 ноября, ЦСКА примет "Викторию", а "Рома" – "Реал".

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