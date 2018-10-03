Ильзат Ахметов о победе над "Реалом": "Не совсем понимаю, что сделали"

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов - о победе над "Реалом" (1:0) в Лиге чемпионов.

- Чувствую некое опустошение, еще не совсем понимаю, что сделали. Очень устали, отдали много сил. Скорее всего, спустя день что-то почувствуем.

– Быстрый гол очень сильно помог?

– Конечно! Понимали, что после него придется очень много обороняться, проявить характер. Это мы и сделали.

– Откуда этот характер, ведь у нас очень много молодых футболистов, для многих это первый матч такого уровня?

– Да, команда молодая, но все хотят играть, прогрессировать. Мы отдали много сил, самоотдача была запредельной. Болельщики гнали нас вперед, это и их победа в том числе.

– Более 70 тысяч на трибунах. Что скажешь фанатам?

– Хочется поблагодарить болельщиков за поддержку, был прекрасный стадион! С такой поддержкой, считаю, можно побеждать кого угодно.

– Как эта победа сказывается на шансах выйти в плей-офф?

– Мы улучшили эти шансы. Будем делать все, чтобы выйти из группы.

– Можешь ли сказать, что это был самый важный матч в твоей карьере на данный момент?

– Да, пока это самая важная игра, - цитирует игрока официальный сайт московских армейцев.

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