Ильзат Ахметов о победе над "Реалом": "Не совсем понимаю, что сделали"

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов - о победе над "Реалом" (1:0) в Лиге чемпионов.
- Чувствую некое опустошение, еще не совсем понимаю, что сделали. Очень устали, отдали много сил. Скорее всего, спустя день что-то почувствуем.
– Быстрый гол очень сильно помог?
– Конечно! Понимали, что после него придется очень много обороняться, проявить характер. Это мы и сделали.
– Откуда этот характер, ведь у нас очень много молодых футболистов, для многих это первый матч такого уровня?
– Да, команда молодая, но все хотят играть, прогрессировать. Мы отдали много сил, самоотдача была запредельной. Болельщики гнали нас вперед, это и их победа в том числе.
– Более 70 тысяч на трибунах. Что скажешь фанатам?
– Хочется поблагодарить болельщиков за поддержку, был прекрасный стадион! С такой поддержкой, считаю, можно побеждать кого угодно.
– Как эта победа сказывается на шансах выйти в плей-офф?
– Мы улучшили эти шансы. Будем делать все, чтобы выйти из группы.
– Можешь ли сказать, что это был самый важный матч в твоей карьере на данный момент?
– Да, пока это самая важная игра, - цитирует игрока официальный сайт московских армейцев.
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Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/liga/ilzat-akhmetov-ne-sovsem-ponimaem-chto-sdelali/