Илья Кутепов: "В конце "Спартак" играл на удержание"

Игрок "Спартака" Илья Кутепов после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:1) отметил, что для красно-белых не была сюрпризом игра в три центральных защитника. По его словам, команда перед поединком настраивалась на победу.

- Схема для нас не новая, мы уже по ней играли, - заявил Кутепов. - Просто футболисты располагались немного по-другому. Привыкать не нужно было, время на это не тратили. Установка? Как и в каждом матче, настраивались на победу. Сначала забили, потом, к сожалению, пропустили. В концовке уже, наверное, играли на удержание счета. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Трансляция матча "Спартак" - "Ливерпуль"