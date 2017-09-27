Илья Кутепов: "Разве команда, которая "сливает" тренера, побежит отыгрываться в конце матча?"

Защитник "Спартака" Илья Кутепов после матча 2-го тура Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:1) отметил, что не обращает внимания на разговоры о "сливе" главного тренера Массимо Карреры. По его словам, команда в таком случае не побежала бы отыгрываться со счета 1:2 в поединке чемпионата России с "Анжи" (2:2).

- Как относитесь к разговорам по поводу атмосферы в команде, "слива" Карреры и так далее?

- Лично я прессу не читаю. Но хочу вам всем задать вопрос. Команда, которая "сливает" тренера, побежит на 85-й минуте при счете 1:2 отыгрываться? Я думаю, что нет.

- В интернете уже становятся мемом контратаки соперников "Спартака". То "пятеро в одного", то сегодня "Ливерпуль" "пятеро на двоих" убегает. Что происходит?

- Это футбол! Больше ничего не могу сказать (смеется). Все бывает.

- Каррера по этому поводу в перерыве что-то говорил.

- Конкретно про этот эпизод – нет.

- Как думаете, реально побороться за выход из группы после двух ничьих?

- В любом случае, реально. Даже если бы сегодня очко не зацепили, все равно можно было бы дальше биться.

- Как вам "Ливерпуль"?

- Нормально.

- Сильнее, чем ожидали? Или такой же?

- Тяжело сейчас сказать.

- Какие были эмоции, когда вышли на поле, услышали гимн Лиги чемпионов?

- Самые положительные! Болельщикам огромное спасибо. Все было супер.

- Мурашки побежали?

- Ну, так... (смеется)

- Что сказал Федун в раздевалке?

- Что там было произнесено – пусть там и остается! (Михаил ГОНЧАРОВ)

Трансляция матча "Спартак" - "Ливерпуль"