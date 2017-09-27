Илья Кутепов: "Будем откровенны, "Спартак" подсел в конце матча с "Ливерпулем"

Защитник "Спартака" Илья Кутепов после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:1) отметил, что команде не хватает сил на все 90 минут. По его словам, это связано со сложным календарем красно-белых.

- Как физическое состояние у команды и вас лично?

- Сегодня, считаю, уже лучше. Мы не пропустили второй гол, хоть и были моменты у соперника. По ощущениям тоже лучше. Конкретно подсели, наверное, не с 70-й минуты, а с 82-83-й, если говорить откровенно. Но все ребята молодцы. Выстояли, взяли очко.

- С чем связываете тот факт, что не хватает сил?

- Сложный календарь. Мы по такому никогда не играли. Понимаю, что это не оправдание, но давайте смотреть правде в глаза. Мы так никогда не играли. Только сейчас вкатываемся в такой сезон. Привыкнем - и будет легче.

- Учитывая все обстоятельства, ничья - это подвиг?

- Нет. Хорошо, что мы взяли одно очко, но не скажу, что это подвиг.

- Что случилось в эпизоде с пропущенным голом

- По горячим следам говорить ничего не буду. Все разберем в ходе тренировочного процесса.

- Что с Артемом Ребровым?

- Не видел его пока, в раздевалке его не было. Верим в лучшее. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Трансляция матча "Спартак" - "Ливерпуль"