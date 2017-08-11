Илья Кенциг: "ЦСКА в Швейцарии по-прежнему ассоциируется с Думбья"

Бывший исполнительный директор "Янг Бойз" Илья Кенциг в интервью "СЭ" заявил, что у его бывшей команды есть хорошие шансы обыграть ЦСКА в матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Также он отметил, что в Швейцарии красно-синие по-прежнему ассоциируются с форвардом Сейду Думбья.

- Я и не говорю, что "Янг Бойз" разгромит ЦСКА, - отметил Кенциг. - Нас ждет довольно упорное противостояние, но у швейцарцев есть реальные шансы пройти дальше. Кстати, не исключаю, что дело дойдет до пенальти. Обычно ЦСКА на такой стадии считается фаворитом. Но сейчас точно не тот случай. Швейцарцы действительно хорошо играют плюс им где-то везет.

– Нынешний ЦСКА ассоциируется в Швейцарии прежде всего с Акинфеевым?

– Нет, по-прежнему с Сейду Думбья (смеется). Он перешел в ЦСКА как раз из "Янг Бойз", добился там больших результатов, все за ним пристально следили.

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