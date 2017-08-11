Илья Кенциг: "ЦСКА может не выдержать прессинга "Янг Бойз"

Бывший исполнительный директор "Янг Бойз" Илья Кенциг в интервью "СЭ" отметил, что ЦСКА в матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов может не выдержать давления со стороны швейцарской команды. Также он признался, что в Швейцарии не боялись попасть на красно-синих при жеребьевке.

– "Янг Бойз" считают, что им в какой-то мере повезло, – заявил Кенциг. – Боялись попасть на других – "Севилью", "Ливерпуль" или "Хоффенхайм". Если вы меня спросите, почему "Янг Бойз" пройдет ЦСКА, отвечу следующее. Во-первых, у игроков есть большая уверенность в своих силах и огромное желание попасть в Лигу чемпионов. Во-вторых, у "Янг Бойз" в этом году лучшая команда за последние 20, а то и 30 лет.

– Даже так?

– Да. Много молодых, голодных до побед игроков с огромнейшим потенциалом. Очень хорошая атака. Есть опытный Оаро, перспективный француз Нсаме, быстрый, резкий Ассале. В общем, обороне ЦСКА будет непросто. В то же время защитники "Янг Бойз" очень много забивают, прессингуют, подключаются вперед. Мне кажется, российские клубы не всегда готовы к такому давлению, могут не выдержать. Одним словом, "бойз" сейчас на хорошем ходу. Думаю, они выиграют, наконец, чемпионат Швейцарии. Обойдут "Базель", который сдал. Нельзя не сказать и о еще одном преимуществе швейцарцев в предстоящем матче с армейцами.

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