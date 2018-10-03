Илья Геркус: "В такие дни творится история "Локомотива"

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Шальке" отметил, что нужно выбросить из головы прошлые результаты. По его словам, нужно сосредоточиться на предстоящей встрече, ведь в такие дни творится история клуба.

– Сегодня Лига чемпионов возвращается в Черкизово, – написал Геркус в Инстаграме. – Мы уже перестроились на европейский манер – накануне стадион был забрендирован в лигочемпионские цвета, состоялся контрольный прогон гимна. У нас все готово. Настроение предпраздничное.

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Вспоминается вечное: "Экзамен для меня всегда праздник, профессор". Для нас Лига чемпионов – это действительно экзамен. Оценка команды в условиях игры на высшем европейском уровне. Все так и есть. Но сейчас мне хочется пожелать всем нашим болельщикам прочувствовать момент и насладиться им сполна.

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Давайте отбросим в сторону все наши вчерашние успехи и неудачи, сосредоточившись на сегодняшнем дне, когда Лига чемпионов возвращается к нам домой!

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Давайте насладимся нашими лигочемпионскими реалиями! В такие дни творится история клуба. Увидимся вечером в Черкизове.