10:30 | Футбол — Лига чемпионов

Илья Геркус: "Смолов еще покажет свои лучшие игры"


Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус считает, что железнодорожники без затруднений соберут аншлаги на домашних матчах Лиги чемпионов. Соперниками железнодорожников по групповому турниру главного еврокубка стали "Порту", "Шальке" и "Галатасарай".

Федор Смолов как-то преобразил игру "Локомотива" в нападении?

– Мне кажется, свои лучшие игры он еще покажет. Все у него впереди в "Локомотиве". Очевидно, что Федор привыкает к партнерам, а партнеры к нему и его манере. Абсолютно точно, что есть, над чем работать.

– Лига чемпионов для вашей команды начинается в Турции. Как вам выезд на такой стадион?

– Это вызов для нас. Настоящий матч Лиги чемпионов на большом стадионе, при очень заряженной публике. Это будет непростая игра. Но это футбол. Ради этого и пробиваешься в Лигу чемпионов, чтобы иногда участвовать в таких матчах и испытывать себя.

– Что касается итогов жеребьевки, вы говорили, что хотели более сильные команды, но попался только "Шальке" из тех, кого вы хотели. Вы еще называли "Манчестер Юнайтед" и "Брюгге".

– Да, я называл команды со своей точки зрения, с которыми интересно играть. "Манчестер Юнайтед" – это большой бренд. Это всегда интерес для публики, которая не так погружается в футбол. Да и сыграть на "Олд Траффорд" – большое событие в карьере любого игрока. Тем не менее, "Шальке" – клуб, выигрывавший европейский кубок, "Галатасарай" тоже. Это все титулованные соперники, добротные европейские команды. Два из них – чемпионы своих стран.

– Ждете аншлагов на домашних матчах?

– Безусловно, в Черкизово мы соберем аншлаги без затруднений. Я думаю, и на нас придут люди в тех странах, куда поедем. У нас хорошая группа в Лиге чемпионов, в которой можно и нужно играть, и выигрывать. Матчи будут тяжелые, но интересные. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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