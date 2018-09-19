Илья Геркус: "Разгром, который учинил "Галатасарай", сильно бьет по амбициям "Локомотива"

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал поражение от "Галатасарая" (0:3) в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла накануне в Стамбуле.

- Очень обидное поражение в первом матче долгожданной Лиги чемпионов. Разгром, который учинил нам "Галатасарай" на своей сумасшедшей арене, сильно бьет по нашим амбициям, - написал Геркус в Инстаграме. - Ради наших болельщиков, ради самих себя нам нужно извлечь уроки, преодолеть себя и двигаться вперед.

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