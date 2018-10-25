Илья Геркус: "Первый круг Лиги чемпионов преподал нам жесткий, но ценный урок"

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал тот факт, что железнодорожники не набрали ни одного очка в трех стартовых играх группового турнира Лиги чемпионов (разница забитых и пропущенных мячей - 1:7).

- Первый круг Лиги чемпионов преподал нам жестокий урок. Жестокий, но очень ценный. Это Лига чемпионов, - написал в Инстаграме Геркус. - Ей проверяют амбиции, уровень и готовность. Игры в Лиге чемпионов особенные. Сейчас нужно сделать правильные выводы и двигаться вперед, оправданий мы не ищем. Это тяжелая работа, но без нее результат не придет. Будем работать все вместе

Следующий матч в Лиге чемпионов "Локомотив" проведет на выезде 6 ноября против "Порту".