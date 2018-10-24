12:04 | Футбол — Лига чемпионов

Илья Геркус - о матче с "Порту": "Мы играем с признанным фаворитом, но верим в успех!"

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Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус поделился ожиданиями от домашней игры 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Порту".

- Мы играем с лидером группы и признанным фаворитом, но в родных стенах с вашей поддержкой мы верим в успех! Всех ждем на стадионе, друзья!, - написал Геркус в Инстаграме. 

После двух стартовых туров "Порту" занимает первое место в группе D с 4 очками. "Локомотив" располагается на последнем месте (0).

"Локомотив" – "Порту": Лига чемпионов, групповой турнир, 24 октября 2018, онлайн-трансляция – в 22.00 

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Как закончится матч Лиги чемпионов "Локомотив" - "Порту"?
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Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/BpTzLRJFwo5/?taken-by=ilgerkus

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 3-й тур. "Рома" - ЦСКА, "Локомотив" - "Порту"
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