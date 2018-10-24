Илья Геркус - о матче с "Порту": "Мы играем с признанным фаворитом, но верим в успех!"

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус поделился ожиданиями от домашней игры 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Порту".

- Мы играем с лидером группы и признанным фаворитом, но в родных стенах с вашей поддержкой мы верим в успех! Всех ждем на стадионе, друзья!, - написал Геркус в Инстаграме.

После двух стартовых туров "Порту" занимает первое место в группе D с 4 очками. "Локомотив" располагается на последнем месте (0).

"Локомотив" – "Порту": Лига чемпионов, групповой турнир, 24 октября 2018, онлайн-трансляция – в 22.00