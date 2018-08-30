Илья Геркус: "Локо", "Порто", "Шальке" и "Галатасарай" – команды одной весовой категории"

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус заявил, что железнодорожникам досталась ровная по составу группа в Лиге чемпионов. Красно-зеленые сыграют в квартете D, где встретятся с "Порту", "Шальке" и "Галатасараем".

– Ну что, соперники известны, города известны, даты известны. Первый матч уже через три недели! Что касается соперников, то группу можно назвать трудовой и ровной по составу, – написал Геркус в Инстаграме. – У нас нет ярковыраженных лидера и аутсайдера.

"Локо", "Порто", "Шальке" и "Галатасарай" – команды одной весовой категории. Мы чуть выше, так как из первой корзины. А вот символических противостояний в квартете D с избытком. Эрик Штоффельсхаус, Джефферсон Фарфан и Бенедикт Хеведес, конечно же, с особыми чувствами встретятся с "Шальке", которому на троих отдали больше 20 лет жизни!

С "Галатасараем" связан один из самых памятных моментов в истории клуба – первый выход "Локо" из группы Лиги чемпионов. Тогда стамбульский клуб был повержен на его же поле. "Порту" – просто сильнейший клуб Португалии последних лет. Это будет историческая кампания в отличной компании! Запасаемся терпением в ожидании старта.

⠀

И, конечно же, забиваем трибуны "РЖД-Арены" на каждом матче. В такой равной группе очень многое будете решать вы – наши болельщики!