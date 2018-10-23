15:43 | Футбол — Лига чемпионов

Илья Геркус: "Хочу посмотреть на Касильяса, вынимающего мячи из сетки"

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Генеральный директор "Локомотива"  Илья Геркус признался, что хочет посмотреть на голкипера "Порту"  Икера Касильяса. В среду железнодорожники встретятся с португальской командой в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Лично я очень хочу посмотреть на Икера Касильяса. Желательно, вынимающего мячи из сетки, - написал Геркус в своем Твиттере.

После двух туров "Локомотив" занимает 4-е место в группе D, "Порту" располагается на первой строчке.

Локомотив - Порту

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 3-й тур. "Рома" - ЦСКА, "Локомотив" - "Порту"
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