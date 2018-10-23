Илья Геркус: "Хочу посмотреть на Касильяса, вынимающего мячи из сетки"

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус признался, что хочет посмотреть на голкипера "Порту" Икера Касильяса. В среду железнодорожники встретятся с португальской командой в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
- Лично я очень хочу посмотреть на Икера Касильяса. Желательно, вынимающего мячи из сетки, - написал Геркус в своем Твиттере.
Лично я очень хочу посмотреть на Икера Касильяса. Желательно, вынимающего мячи из сетки 😉 https://t.co/qOw8WZGIAr– Илья Геркус (@ilgerkus) 23 октября 2018 г.
После двух туров "Локомотив" занимает 4-е место в группе D, "Порту" располагается на первой строчке.
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