Илья Геркус: "Хочу посмотреть на Касильяса, вынимающего мячи из сетки"

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус признался, что хочет посмотреть на голкипера "Порту" Икера Касильяса. В среду железнодорожники встретятся с португальской командой в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

- Лично я очень хочу посмотреть на Икера Касильяса. Желательно, вынимающего мячи из сетки, - написал Геркус в своем Твиттере.

Лично я очень хочу посмотреть на Икера Касильяса. Желательно, вынимающего мячи из сетки 😉 https://t.co/qOw8WZGIAr – Илья Геркус (@ilgerkus) 23 октября 2018 г.

После двух туров "Локомотив" занимает 4-е место в группе D, "Порту" располагается на первой строчке.

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