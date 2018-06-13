Илья Геркус: "Цель достигнута - "Локомотив" выполнил условия финансового fair play"

Президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал новость о том, что клуб выполнил условия fair play.

- "Локомотив" в 2015 году заключил с УЕФА мировое соглашение, гарантируя выполнение всех необходимых требований. Клуб не мог тратить на трансферы игроков, мы приводили доходы от нашего генерального спонсора в соответствии с требованиями УЕФА, проделав колоссальный объем работы, - цитирует президента официальный сайт клуба. - Цель достигнута - клуб выполнил требования мирового соглашения. "Локомотив" вернулся в общий режим FFP и сможет представлять Россию в Лиге чемпионов как действующий чемпион страны.

Также стало известно, что выполнили условия УЕФА "Краснодар" и "Зенит".