Илкай Гюндоган: "В Лиге чемпионов всегда сложно, даже в матче с "Базелем"

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган после победы над "Базелем" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:0) отметил, что игра не была простой, несмотря на разгромный счет. Также он признался, что не знал о присутсвии главного тренера сборной Германии​ Йоахима Лева на стадионе.

- Это Лига чемпионов, здесь всегда сложно – мы не пропустили, что было самым важным после забитых мячей, - цитирует пресс-служба УЕФА Гюндогана. - Кажется, что игра была простой, но у "Базеля" были шансы забить. Следующие несколько недель будут очень интенсивными, но мы чувствуем себя готовыми, и если мы будем действовать так, как сегодня, то добьемся успеха, без сомнений.

О том, что наставник сборной Германии был на стадионе я не знал. Надеюсь, ему понравилось, самое важное для меня – это хорошее выступление и хороший результат, и мы отправимся домой с хорошими чувствами.