Илкай Гюндоган: "Идеи Гвардьолы не всегда срабатывают"

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов с менхенгладбахской "Боруссией" подчеркнул, что "горожане" не боятся соперника. При этом хавбек уверен, что эта встреча не будет простой для "Сити".

- После повреждения я начал играть лучше, чем от меня ждали. Наш тренер четко знает, чего он хочет. Его идеи не всегда срабатывают, но начало хорошее. Не понаслышке знаю, насколько сложно играть против "Боруссии", но мы воспринимаем эту игру как этап на пути к чему-то большему.