08:45 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Икер Касильяс: "В важных матчах "Порту" иногда неуверенно стартует"

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Вратарь "Порту" Икер Касильяс остался доволен победой над "Брюгге" (2:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. В этой встрече португальцы пропустили первыми, а победный мяч забили только в компенсированное время.

– Игра началась не лучшим образом для нас, – цитирует A Bola Касильяса. – Иногда в важных матчах нам не удается уверенно стартовать. Но во втором тайме мы смогли вернуться в игру и добиться справедливого результата. Очень важная победа. Мы молодая команда, у нас много новичков, а Лига чемпионов – лучший турнир. Если бы не победили в Бельгии, ситуация стала бы очень сложной. А с этой победой удалось совершить качественный скачок.

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