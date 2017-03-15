Икер Касильяс: "Пытался немного разозлить Дибалу перед пенальти"

Голкипер "Порту" Икер Касильяс после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом" (0:1) выразил сожаление по поводу результата. Он отдал должное туринской команде.

– Арбитр принимает решения, и мы не можем их обсуждать, – приводит Tmw слова Касильяса. – "Ювентус" заслужил победу. Конечно, пенальти и удаление сказались. Я попытался немного разозлить Дибалу перед ударом, сказав ему бить в правый гол. Но он ударил в другой. Все команды в четвертьфинале очень сильны. У "Ювентуса" будут шансы.