02:19 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Икер Касильяс: "Пытался немного разозлить Дибалу перед пенальти"

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Голкипер "Порту" Икер Касильяс после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом" (0:1) выразил сожаление по поводу результата. Он отдал должное туринской команде.

– Арбитр принимает решения, и мы не можем их обсуждать, – приводит Tmw слова Касильяса. – "Ювентус" заслужил победу. Конечно, пенальти и удаление сказались. Я попытался немного разозлить Дибалу перед ударом, сказав ему бить в правый гол. Но он ударил в другой. Все команды в четвертьфинале очень сильны. У "Ювентуса" будут шансы.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
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