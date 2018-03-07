Икер Касильяс: "Порту" хотел оставить хорошее впечатление в матче с "Ливерпулем"

Голкипер "Порту" Икер Касильяс после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (0:0) отметил, что команда хотела оставить лучшее впечатление после поражения в первой игре со счетом 0:5.

- Как вы сами видели, сегодняшний матч не был похож на первый, - приводит пресс-служба УЕФА слова Касильяса. - Мы хотели оставить более хорошее впечатление: не только ради себя, но и ради болельщиков - как приехавших поддержать нас здесь, так и оставшихся дома. Мы показали неплохой футбол в обороне и в атаке, но не смогли забить гол, который сделал бы результат более приятным.